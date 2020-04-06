Сюжеты о культуре вепсского народа подготовил Бабаевский краеведческий музей

В условиях карантина, пока музеи Вологодской области не могут принимать посетителей, они размещают на своих страницах в социальных сетях короткие видео-ролики с рассказами об экспонатах, видео-экскурсии и мастер-классы.

Так, на странице Бабаевского краеведческого музея появились короткие ролики, в которых руководитель Музея вепсской культуры, Вера Михайловна Медникова, рассказывает о предметах и традициях вепсского народа.

Музей вепсской культуры находится в деревне Берег села Пондала Бабаевского района. Среди экспонатов: предметы одежды, домашней утвари и орудия труда. Экскурсии здесь проводятся как на русском, так и не вепсском языках, потому что жители близлежащих деревень в большинстве своём - вепсы.

Ссылки на сайты и страницы музеев Вологодской области вы можете найти в специальном материале NewsVo, посвященном проекту «Онлайн-культура»