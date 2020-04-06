В Вологде передано в суд дело о гибели мужчины после драки в круглосуточном магазине

Уголовное дело о гибели мужчины после конфликта с подростком в круглосуточном магазине в Вологде передано в суд. 18-летний юноша (в момент совершения преступления ему было еще 17 лет) обвиняется в ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла в ночь с 18 на 19 января в супермаркете "Аллея" на улице Ленинградской. В ходе произошедшей в зале магазина ссоры подросток нанес 31-летнему мужчине множественные удары кулаками в область головы и тела. От полученных травм пострадавший вскоре скончался в больнице, причиной смерти вологжанина стала тупая травма головы с кровоизлияниями.

Региональное управление следственного комитета ранее сообщало, что конфликт произошел из-за банки энергетика.