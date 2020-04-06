В Вологде передано в суд дело о гибели мужчины после драки в круглосуточном магазине

06.04.2020 [Происшествия]

Уголовное дело о гибели мужчины после конфликта с подростком в круглосуточном магазине в Вологде передано в суд. 18-летний юноша (в момент совершения преступления ему было еще 17 лет) обвиняется в ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла в ночь с 18 на 19 января в супермаркете "Аллея" на улице Ленинградской. В ходе произошедшей в зале магазина ссоры подросток нанес 31-летнему мужчине множественные удары кулаками в область головы и тела. От полученных травм пострадавший вскоре скончался в больнице, причиной смерти вологжанина стала тупая травма головы с кровоизлияниями.

Региональное управление следственного комитета ранее сообщало, что конфликт произошел из-за банки энергетика.

— Согласно показаниям подозреваемого, он в компании приятелей находился у банкомата, на который поставил банку с энергетиком. Подошедший мужчина взял и открыл напиток, из-за чего произошел конфликт, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: подростки, магазины, нападение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
Департамент образования опубликовал рекомендации школьникам и родителям при переходе на дистанционное обучение
В Вологодской области вводят режим полной самоизоляции
Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники
В Вологде ввели пропускной режим перемещения по городу
Один из заболевших коронавирусом в Череповце находится в тяжелом состоянии
В Вологодской области вернули «золотые парашюты» для чиновников
За сутки коронавирус заподозрили еще у двух жителей Череповца
05.04.2020 [БлогоVO]

Первый день рождения Жени — без него

752
0
03.04.2020 [БлогоVO]

Германия перевела мне для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму

1517
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Адвоката из Вологды задержали в Архангельской области с самодельным пистолетом
Сюжеты о культуре вепсского народа подготовил Бабаевский краеведческий музей
В Вологде передано в суд дело о гибели мужчины после драки в круглосуточном магазине
Вологдастат зафиксировал рост цен на многие виды продуктов
Областная картинная галерея призывает поддержать идею создания памятника Владимиру Корбакову в Вологде
В Великом Устюге осудили грабителя, который, угрожая топором, похитил деньги из магазина
Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» досрочно завершили сезон
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

9747
0
06.04.2020 [БлогоVO]

Как жить без денег?

151
0
03.04.2020 [Обзор Прессы]

Без иллюзий

1549
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика