В Вологде подросток в магазине до смерти избил 31-летнего мужчину

В Вологде 17-летний подросток в магазине избил 31-летнего мужчину: тот скончался. Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 января в одной из торговых точек на улице Ленинградской. По данным NewsVo, это круглосуточный супермаркет «Аллея».

По версии следствия, в ходе произошедшей в зале магазина ссоры подросток нанес мужчине множественные удары кулаками в область головы и тела. От полученных травм пострадавший вскоре скончался в больнице, сообщили NewsVo в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области. По предварительным данным, причиной смерти вологжанина стала тупая травма головы с кровоизлияниями.

В группе "Южная Вологда" в соцсети пишут, что свидетелям произошедшего оказались жена и малолетний ребёнок убитого. По неофициальной информации жителей, мужчина приехал на такси и пошел к банкомату снять деньги:

- Там стояли четыре подростка, по каким-то причинам началась словесная перепалка. Охрана попросила компанию покинуть магазин, и на выходе мужчина плюнул одному из подростков на одежду. В ответ молодой человек ударил его несколько раз кулаком. Приехала скорая, его сначала откачали, но потом он скончался, - рассказал источник, знающий об инциденте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Все обстоятельства совершенного преступления, а также его мотивы сейчас устанавливаются.