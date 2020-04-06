В Великом Устюге осудили грабителя, который, угрожая топором, похитил деньги из магазина

06.04.2020 [Происшествия]

В Великом Устюге суд вынес приговор 40-летнему мужчине, который, угрожая топором, похитил деньги из кассы магазина. В ходе следствия выяснилось, что он также причастен к краже алкоголя.

Инцидент произошел 17 января в помещении торговой точки в поселке Новатор. В магазин ворвался мужчина в маске и, угрожая топором, похитил из кассы 66 тысяч рублей. Злоумышленника задержали по «горячим следам», как ранее сообщал NewsVo, им оказался житель соседнего населенного пункта. Он даже не успел потратить похищенные деньги. Полицейские изъяли наличные вернули законному владельцу.

В ходе следствия выяснилось также, что, кроме хищения денег, мужчина причастен к краже алкоголя из магазина, совершенной в ноябре 2019 года. Вину в совершении обоих преступлений подсудимый признал полностью.

— Приговором Великоустюгского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, и с учетом мнения государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Тэги: грабеж, разбой, приговор, топор

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