В Великоустюгском районе грабитель похитил деньги из кассы магазина, угрожая топором

21.01.2020 [Происшествия]

В Великоустюгском районе полицейские раскрыли разбойное нападение на продуктовый магазин в поселке Новатор. Вечером 17 января в помещение торговой точки ворвался мужчина в маске и, угрожая топором, похитил из кассы 66 тысяч рублей. 

— Оперативники опросили возможных очевидцев совершения преступления и выяснили, что разбой мог совершить житель соседнего населенного пункта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что он даже не успел потратить похищенные деньги. Полицейские изъяли наличные вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее NewsVo сообщал, что 13 января в поселке Новатор 45-летний мужчина после взрыва петарды умер на автобусной остановке.

Тэги: ограбление

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