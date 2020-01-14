Житель Великоустюгского района умер, взорвав петарду на остановке

В Великоустюгском районе следователи проводят проверку по факту гибели 45-летнего мужчины после взрыва петарды на автобусной остановке. Трагедия произошла 13 января в поселке Новатор.

— При осмотре тела погибшего следователи СКР обнаружили следы травматической ампутации пальцев руки пострадавшего и характерные повреждения в области груди. Остатки разорвавшейся петарды следователи изъяли, а также осмотрели жилище мужчины, где обнаружили и изъяли еще одну целую петарду, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Бывшая супруга погибшего рассказала, что мужчина перед произошедшим долгое время злоупотреблял спиртным и ранее неоднократно высказывал намерение уйти из жизни.

Следователи устанавливают очевидцев произошедшего, опрашивают их, а также близких и друзей погибшего мужчины. Точные причины его гибели установит судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.