Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» досрочно завершили сезон

Вологда-Чеваката не сможет доиграть сезон: из-за угрозы распространения коронавируса соревнования отменили.



"В связи с введением на территории Российской Федерации в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции режима повышенной готовности, а также с установлением запрета на проведение всех спортивных соревнований, было принято решение о необходимости завершения оставшихся чемпионатов России в сезоне-2019/20", - сообщается на сайте российской федерации баскетбола.

Речь идет о трех оставшихся лигах – двух дивизионов мужской Суперлиги и женской Суперлиги 1. Напомним, что итоги Премьер-лиги и женской Суперлиги 2 были подведены ранее. После консультации с Министерством спорта РФ о порядке формирования итоговой классификации команд и определении победителей и призеров чемпионата Департамент профессионального баскетбола РФБ вынесет итоги трех лиг на рассмотрение Исполкома РФБ. Официально о завершении чемпионата России-2019/20 может быть объявлено только после заседания Исполкома РФБ", говорится на официальном сайте РФБ.



Отметим что на момент остановки чемпионата «Вологда-Чеваката» занимала последнее, 12 место Суперлиги 1. В 40 матчах сезона вологодская команда одержала только 6 побед.

