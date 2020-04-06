Спектакль «Вишнёвый сад» Вологодского ТЮЗа можно посмотреть онлайн 6 и 7 апреля

Спектакль «Вишневый сад» Вологодского театра для детей и молодежи можно увидеть онлайн на сайте cultinfo.ru по ссылке. Это комедия в 3-х действиях по одноименному произведению Антона Чехова. Запись будет доступна для просмотра с 11:00 6 апреля и весь день 7 апреля.

— В разных театрах мира «Вишнёвый сад» трактовали по-разному: «похороны отжившего прошлого» в лице «недотёп», или, наоборот, его идеализация, провозглашение новых идеалов в лице Ани и Трофимова… — сообщается на сайте Вологодского театра для детей и молодежи. — Наш спектакль, в первую очередь, о Красоте — трепетной, беззащитной, наивной, ускользающей. Именно такой является Любовь Андреевна Раневская. С первых минут зритель погружается в атмосферу поэзии, утонченной красоты, тонкого юмора и элегической грусти. Чеховские герои: Раневская, Гаев, Аня и другие — могут быть слабыми, но не пошлыми. Существование скучное, безвкусное, некрасивое их убивает. Главное для Раневской не то, что она может разориться, а то, что красоте грозит гибель… И еще наш спектакль, конечно, о любви: зарождающейся и ушедшей, счастливой и безответной, но той самой…

Спектакль будет показан в рамках проекта #Остаёмся дома с театром (трансляция видеозаписей спектаклей государственных театров области в сети Интернет) областного проекта «Онлайн-культура».

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