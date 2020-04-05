В Вологодской области вернули «золотые парашюты» для чиновников

31 марта губернатор Вологодской области утвердил единовременную выплату при выходе на пенсию для государственных и гражданских служащих. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства, оно вступило в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Такие выплаты именуют «золотым парашютом», в Вологодской области их периодически приостанавливают, но совсем не отменяют. Первое решение о приостановке выплат областные парламентарии приняли еще в 2012 году - до января 2015 года. Однако и потом решение о возврате выплат не приняли.

В 2017 году в Вологде депутатам гордумы по требованию прокуратуры пришлось отменить положение городского устава о выплате «золотых парашютов» парламентариям при досрочном прекращении полномочий. Так как такие выплаты оказались противоречащими федеральному законодательству.

1 апреля этого года на сайте правительства области появилось постановление губернатора «Об утверждении Положения о выплате единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет лицам, замещающим государственные должности области, должности государственной гражданской службы области от 31.03.2020 № 81». Благодаря постановлению «золотые парашюты» вернулись в Вологодскую область в разгар пандемии коронавируса.

В положении сказано, что единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается лицам, замещающим государственные должности области, должности государственной гражданской службы области за счет и в пределах фонда оплаты труда государственного органа области.

Решения о выплате «золотого парашюта» будут приниматься губернатором области, руководителями государственных органов области и представителями нанимателей на гражданскую службу.

Выплата будет однократной за весь период замещения теми, кому она положена, государственных должностей и должностей государственной гражданской службы области. Но стаж должен при этом быть не менее трех лет. "Золотой парашют" будет выплачивается в размере одного оклада месячного денежного содержания за каждый полный год стажа, но в совокупности размер единовременного поощрения не может превышать двенадцати окладов.

Показателями для представления лица к единовременному поощрению являются: «личный вклад в обеспечение выполнения задач и функций соответствующего государственного органа области; участие в разработке, подготовке и реализации крупных, значимых для области проектов; активное, своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, творческий характер выполняемых работ; выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания); участие в проведении мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности, правового просвещения населения; успешное выполнение поручений руководителя, данных в установленной сфере деятельности». А вот тем, кто имеет дисциплинарное взыскание, единовременное поощрение выплачивать не будут.

К лицам, которые замещают государственные должности, согласно областному закону, относятся губернатор, председатель ЗСО и его заместитель, председатели постоянных комитетов ЗСО и их заместители, депутаты, председатель Контрольно-счетной палаты области, председатель, заместитель председателя и секретаря Избирательной комиссии области, ее члены, уполномоченные по правам, по защите прав предпринимателей и по правам ребенка в Вологодской области и т.д.

Должности гражданской службы классифицированы по категориям и группам и составляют Реестр должностей государственной гражданской службы области. В реестр входят начальники департаментов, руководитель представительства, председатели комитетов, руководители администрации, начальники управлений, инспекций и отделов, их заместители, пресс-секретарь и помощники губернатора, помощники заместителей, советники, помощники руководителей, референты, консультанты, специалисты различных разрядов и т.д.

Оклады государственных и гражданских служащих определены в законе Вологодской области «Об оплате труда в государственных органах Вологодской области». Они рассчитываются исходя из процента от базового оклада.

Размер базового должностного оклада определен в первом приложении к закону области и равен 67% денежного вознаграждения федерального министра, которое в свою очередь равняется 51 823 рублям. Так, например, у председателя правительства Вологодской области размер должностного оклада составляет 94% от базового оклада, у депутата – 70%, у пресс-секретаря губернатора – 32%. Самые низкие оклады у классных чинов государственных гражданских служащих области - от 9,5 до 2,5% базового оклада.