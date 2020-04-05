Вологодский предприниматель бесплатно предоставил наборы сыров для пожилых людей

Один из вологодских предпринимателей предоставил наборы сыров для нуждающихся в помощи пожилых людей. Об этом сообщает сайт мывместе2020.рф. Волонтеры движения уже вручили наборы от «Сырмейстера» пожилым людям, которые обратились за помощью на горячую линию.

«Наборы от сыроварни получили уже три пенсионерки: Светлана Анатольевна, Апполинария Алексеевна и Светлана Константиновна. 81-летний муж Апполинарии Алексеевны сейчас лежит в больнице и она обратилась на горячую линию с просьбой помочь ему передать лекарства. Волонтеры не только помогли с передачей лекарств, но и вручили женщине набор сыров», — сообщается на сайте движения.

Ранее NewsVo сообщал, что волонтеры движения #мывместе помогают пожилым людям пережить пандемию коронавирусной инфекции, привозя им лекарства и продукты.