Вологжанам предлагают участвовать в акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса

23.03.2020 [Общество]

В России заработал агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период пандемии коронавируса. На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь и стать волонтером.

— Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии, — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Фирмы в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, — продуктах, средствах, услугах и другом. Кроме того, любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. 

Как ранее сообщал NewsVo, с 17 марта в Вологодской области вводят режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение детских, межшкольных, межмуниципальных, спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями; спортивных, культурных и иных мероприятий с числом участников более 500 человек. Постановлением областного правительства также запрещается проведение всех мероприятий с международным и межрегиональным участием.

Читайте все новости на эту тему в сюжете NewsVo "Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области"

Тэги: коронавирус, волонтеры
Сюжет: Пандемия коронавируса

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