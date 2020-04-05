В Череповце и Вологде за сутки выявили по одному пациенту с подозрением на коронавирус

За сутки в Вологде и Череповце прибавилось по одному человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию. На утро 5 апреля в Вологде у трех людей подозревают коронавирус, в Череповце - у двенадцати. Такие данные опубликованы на официальном сайте правительства области. Подтвержденных Москвой случаев заражения пока по-прежнему 13, все череповецкие.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за угрозы распространения коронавируса с 3 апреля были приостановлены межрегиональные и межрайонные автобусные перевозки из Череповца и обратно. На въездах в город с вечера 2 апреля установлены контрольно-пропускные пункты. Доступ большегрузов в город запрещен, исключение - транспорт, доставляющий медикаменты и продовольствие, а также следующий на промышленные предприятия.

Особое внимание на въезде в Череповец уделяют автотранспорту с кодом другого региона, всех пассажиров и водителей обяжут пройти термометрию. Мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети утром 5 апреля сообщил, что на въездах за двое суток развернули 74 иногородних автомобиля, водители которых не смогли объяснить цель их визита.