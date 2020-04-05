Пропавшего в Белозерском районе мальчика нашли в лесу кинологи

05.04.2020 [Общество]

Пропавший 4 апреля в Белозерском районе 10-летний мальчик поздно вечером был найден кинологами арктического спасательного научно-учебного центра «Вытегра».

— Кинологами АСУНЦ Вытегра найден пропавший сегодня днем 10-летний мальчик, в медицинской помощи не нуждается. Все это время ребёнок блуждал по лесу, служебным собакам удалось взять след, — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что ребенок вместе с родителями отдыхал около деревни Пушкино, недалеко от озера Кожино, но в какой-то момент пропал из виду. 

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Фото пресс-службы областного УМЧС

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