Пропавшего в Белозерском районе мальчика нашли в лесу кинологи

Пропавший 4 апреля в Белозерском районе 10-летний мальчик поздно вечером был найден кинологами арктического спасательного научно-учебного центра «Вытегра».

— Кинологами АСУНЦ Вытегра найден пропавший сегодня днем 10-летний мальчик, в медицинской помощи не нуждается. Все это время ребёнок блуждал по лесу, служебным собакам удалось взять след, — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что ребенок вместе с родителями отдыхал около деревни Пушкино, недалеко от озера Кожино, но в какой-то момент пропал из виду.