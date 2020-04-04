В Белозерском районе ищут пропавшего 10-летнего мальчика

В Белозерском районе пропал 10-летний мальчик. 4 апреля он вместе с родителями отдыхал около деревни Пушкино, недалеко от озера Кожино, но в какой-то момент пропал из виду.

— Предположительно, мальчик мог заблудиться в лесном массиве. К поискам привлечены сотрудники МЧС, спасатели Белозерского поисково-спасательного отряда, полиция, местные жители и волонтеры, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Главное управление МЧС России по Вологодской области просит родителей не оставлять детей без присмотра.