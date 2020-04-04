В Белозерском районе ищут пропавшего 10-летнего мальчика

04.04.2020 [Происшествия]

В Белозерском районе пропал 10-летний мальчик. 4 апреля он вместе с родителями отдыхал около деревни Пушкино, недалеко от озера Кожино, но в какой-то момент пропал из виду. 

— Предположительно, мальчик мог заблудиться в лесном массиве. К поискам привлечены сотрудники МЧС, спасатели Белозерского поисково-спасательного отряда, полиция, местные жители и волонтеры, — сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

Главное управление МЧС России по Вологодской области просит родителей не оставлять детей без присмотра.

Тэги: поиск детей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
В Череповце выявлены три новых пациента с подозрением на коронавирус
Департамент образования опубликовал рекомендации школьникам и родителям при переходе на дистанционное обучение
Количество пациентов с подозрением на коронавирус в Череповце увеличилось до одиннадцати
В Вологодской области вводят режим полной самоизоляции
Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники
В Вологде ввели пропускной режим перемещения по городу
Один из заболевших коронавирусом в Череповце находится в тяжелом состоянии
01.04.2020 [Общество]

Олег Кувшинников: режим самоизоляции в Вологодской области может быть продлен

6484
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Спектакля «Святая обитель» Вологодского драмтеатра можно посмотреть онлайн 4 и 5 апреля
В Белозерском районе ищут пропавшего 10-летнего мальчика
Фестиваль малых архитектурных форм «День Ангела» пройдет в Вологде летом
Контракт Презентационно-сервисного центра Вологодской области на проведение мероприятий в апреле, заключенный с РА «Апрель», будет расторгнут
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца
С 4 апреля автобусы ПАТП №1 в Вологде будут ездить только утром и вечером
Жителей Вологодской области призывают помогать пожилым соседям
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

8498
0
04.04.2020 [БлогоVO]

На въезде в Вологодскую область со стороны Котласа начинает работу КПП

648
0
03.04.2020 [Обзор Прессы]

Без иллюзий

1420
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика