В Вологодском районе 16-летний подросток за рулем авто сбил инспектора ДПС

В Вологде в отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Мальчик, управляя автомобилем, сбил инспектора ДПС.

Инцидент произошел в ночь на 1 апреля. По версии следствия, подросток, не имея водительских прав, сел за руль ВАЗа. Машину, которая двигалась с грубым нарушением правил дорожного движения, инспекторы ДПС заметили на 18 километре автодороги «Вологда-Новая Ладога».

Полицейские потребовали от водителя остановиться, но легковушка продолжила дальнейшее движение в сторону Вологды. Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, наряд ГИБДД начал преследовать авто. Машина не останавливалась и, подъезжая к развязке обхода Вологды и трассы на Архангельск, старший лейтенант полиции Евгений Соколов применил огнестрельное оружие, произведя восемь выстрелов.

- На 473 км автодороги «Москва-Архангельск» один из нарядов преградил дорогу преследуемому автомобилю. Старшим инспектором ДПС Дмитрием Некрасовым была предпринята попытка остановки легковушки. Но водитель, совершив наезд на сотрудника полиции, продолжил дальнейшее движение. В результате чего полицейскому были причинены телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Свернув на грунтовую дорогу, подросток скрылся из поля зрения полиции. Потом ВАЗ нашли в деревне Камское Сокольского района, но в салоне никого не было. На кузове авто обнаружили повреждения в области переднего бампера и переднего правого колеса. Также на заднем бампере были отверстия от пуль.

Позже нашли и подростка, который сидел за рулем. Им оказался 16-летний житель Вологды. Как пояснил молодой человек, машина по договору купли-продажи принадлежит знакомому. Сейчас авто снято с регистрации в ГИБДД на основании заявления предыдущего владельца - новый владелец так и не поставил автомобиль на учет.

Выяснилось, что подросток характеризуется отрицательно, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения. Кроме того, подросток подозревается в совершении кражи и угона автомобиля в Вологде.

СУ СК РФ по Вологодской области сообщает, что следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в том числе причины и условия безнадзорности мальчика. Возбуждено дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Решается вопрос о его аресте.