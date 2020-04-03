Найденные в микрорайоне Ананьино в Вологде останки принадлежат пропавшему пенсионеру

В Вологде установили личность погибшего человека, останки которого нашли 28 марта в поселке Ананьино. Им оказался пропавший год назад пенсионер.

Как ранее сообщал NewsVo, костные останки человека с фрагментами одежды обнаружил на улице проезжавший мимо велосипедист. Была назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению пола, возраста погибшего, времени и причины смерти.

1 апреля полицейские, обследуя местность, в двухсот метрах от обнаружения первых останков нашли остальные части тела с предметами одежды. Удалось личность погибшего — им оказался 72-летний мужчина, гостивший у родственников и пропавший в апреле 2019 года.

— В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. Продолжается судебно-медицинская экспертиза по установлению времени и причины смерти, — отмечают в региональном управлении следственного комитета.

Проверка продолжается.