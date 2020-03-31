В Вологде в районе Ананьино на улице обнаружили останки человека

28 марта в Вологде в районе поселка Ананьино на улице обнаружили костные останки человека с фрагментами одежды. Личность погибшего устанавливается.

— О происшествии в правоохранительные органы сообщил проезжавший мимо велосипедист. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти человека. Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению пола, возраста погибшего, времени и причины смерти, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что 25 марта человеческие останки также были обнаружены в лесу у деревни Болино в Шекснинском районе. По предварительным данным, это 49-летняя местная жительница, пропавшая осенью прошлого года.