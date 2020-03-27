В Шекснинском районе в лесу обнаружили останки человека

Останки женщины в верхней одежде обнаружили в лесу у деревни Болино в Шекснинском районе. О находке сообщил 25 марта местный житель.

«По предварительным данным, погибшей является жительница п. Шексны, 49 лет, утратившая связь с родственниками осенью 2019 года», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Родственники опознали одежду погибшей. Для установления причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.