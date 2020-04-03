Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Вологды

03.04.2020 [Происшествия]

32-летний вологжанин задержан по подозрению в торговле наркотиками. У него дома в тайниках в разных частях города обнаружены запрещенные вещества синтетического и растительного происхождения.

Злоумышленника вычислили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области. При поддержке отряда специального назначения «Гром» мужчина был задержан в своей квартире в заречной части города. Там полицейские нашли полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом, весы, упаковочный материал. Экспертиза показала, что в пакете наркотик растительного происхождения, общей массой 1,95 грамма. Из тайников-закладок в различных районах областной столицы было также изъято 9 граммов растительного наркотика и 51 грамм синтетического. Подозреваемый рассказал полицейским, что запрещенные вещества приобрел через интернет и собирался перепродать.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (Покушение на сбыт в крупном размере). 

Ранее NewsVo сообщал, что транспортные полицейские задержали на берегу реки Вологда у деревни Михальцево Вологодского района 24-летнюю жительницу областной столицы.  В момент задержания девушка получала оптовую партию «синтетики» через тайник. 

Тэги: наркотики
Фото пресс-службы областного УМВД

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