24-летнюю жительницу Вологды задержали с оптовой партией наркотиков

30.03.2020 [Происшествия]

Транспортные полицейские задержали на берегу реки Вологда у деревни Михальцево Вологодского района 24-летнюю жительницу областной столицы.  В момент задержания девушка получала оптовую партию «синтетики» через тайник. Продавать наркотик она собиралась на территории Вологодской и Ярославской областей.

— В ходе личного досмотра у злоумышленницы обнаружена и изъята оптовая партия «белой смерти», состоящая из 50 разовых «доз» с наркотическим средством. Установлено, что в свертках находился синтетический наркотик, массой более 30 граммов, что является крупным размером, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Выяснилось также, что ранее девушка уже успела продать около 13 граммов наркотического средства из другой оптовой «поставки». Для этого она сформировала 14 тайников-закладок. 

Возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». 

Тэги: наркотики

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