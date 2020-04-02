Медики смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Череповце

02.04.2020 [Общество]

В Череповце ввели бесплатный проезд в общественном транспорте для медиков, об этом сообщает официальный сайт городской мэрии.

«Для медиков проезд в общественном транспорте будет бесплатным на время пандемии. Основанием для бесплатного проезда будет справка, которую медикам выдадут по месту работы. Считаю, что эта мера позволит поддержать всех, кто находится на передовой борьбы с вирусом», — сказал мэр Вадим Германов.

По данным на утро 2 апреля, у 12 череповчан подтверждена коронавирусная инфекция, еще четверо ждут подтверждения своих положительных анализов в Москве.  

Ранее NewsVo сообщал, что из-за угрозы распространения коронавируса с 3 апреля приостанавливаются межрегиональные и межрайонные автобусные перевозки из Череповца и обратно. На въездах в город с вечера 2 апреля установлены контрольно-пропускные пункты. Доступ большегрузов в город запрещен, исключение - транспорт, доставляющий медикаменты и продовольствие, а также следующий на промышленные предприятия. 

Как сообщает пресс-служба губернатора, особое внимание на въезде в Череповец будет уделено автотранспорту с кодом другого региона, всех пассажиров и водителей обяжут пройти термометрию. При этом местным жителям въезд в город ограничен не будет.

Тэги: медики, общественный транспорт, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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