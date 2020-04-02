Пропускной режим вводят в Шекснинском районе с 4 апреля

С 4 апреля на территории Шекснинского района введут пропускной режим, об этом сообщает сайт администрации муниципалитета. Сообщается, что пропуски выдадут сотрудникам предприятий и организаций, деятельность которых необходима для жизнеобеспечения района.

Список этих организаций утвержден постановлением главы муниципалитета. Руководству необходимо будет направить список работников, привлекаемых к работе в указанный период, в администрацию района.

— Мы просим руководителей предприятий и организаций обдуманно подойти к списку сотрудников и включать в него только тех, кто требуется непосредственно на рабочем месте. Также просим не вносить в него сотрудников старше 65 лет. Пропуска будут именные, каждому присвоен конкретный номер. Эту базу данных мы передадим сотрудникам УМВД. Выходя на улицу, с собой нужно взять этот пропуск и паспорт, чтобы полицейский, остановив вас для проверки, мог уточнить информацию по базе данных, — сообщается на сайте Шекснинского района.

Все остальные жители Шекснинского района в режиме самоизоляции могут выходить из дома только в нескольких случаях: если им необходима экстренная медицинская помощь, выход в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, вынос бытового мусора до ближайшего контейнера, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания.

Пожилых людей, которые не могут выходить из дома, будут обеспечивать всем необходимым волонтеры. Чтобы сделать заявку, пенсионеру нужно позвонить на номер колл-центра: 8-800-200-34-11.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 апреля пропускной режим ввели в Вологде.