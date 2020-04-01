В Вологде ввели пропускной режим перемещения по городу

В Вологде из-за угрозы распространения коронавируса ввели пропускной режим перемещения по городу. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте администрации. В документе определены двадцать две категории предприятий и организаций, деятельность которых необходима для жизнеобеспечения города. Пропуска будут выдаваться сотрудникам этих компаний централизованно, то есть через руководство предприятий.

В список таких организаций вошли предприятия жизнеобеспечения, компании по производству продуктов, питания, лекарств, дезрастворов и так далее, службы доставки продуктов, автозаправки, предприятия общественного транспорта, энергетические компании, СМИ, волонтерские организации, обеспечивающие пожилых вологжан продуктами питания и лекарствами и другие - полный перечень также размещен на сайте администрации Вологды.

«Пропуска будут выдаваться централизованно, конкретному сотруднику приходить за ними не надо. Предприятия, попавшие в этот перечень, направляют список работников, необходимых для функционирования организации, в администрацию города Вологды. После этого кадровый сотрудник подойдет в заранее обозначенное время и заберет пропуска на всех работников предприятий. Мы просим руководителей компаний обдуманно подойти к списку сотрудников и включать в него только тех, кто требуется непосредственно на рабочем месте, также просим не вносить в него вологжан старше 65 лет. Пропуска будут именные, каждому присвоен конкретный номер. Эту базу данных мы передадим сотрудникам УМВД. Выходя на улицу, с собой нужно взять этот пропуск и паспорт, чтобы полицейский, остановив вас для проверки, мог уточнить информацию по базе данных», — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Все остальные вологжане в период режима всеобщей самоизоляции могут выходить из дома только в следующих ситуациях:

— обращение за экстренной неотложной медицинской помощью;

— выход в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости;

— вынос бытового мусора до ближайшего контейнера;

— выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания.

Пожилых людей, которые не могут выходить из дома, будут обеспечивать всем необходимым волонтеры. На данный момент в этом корпусе состоит уже более 80 добровольцев. Чтобы сделать заявку, пенсионеру нужно позвонить на номер городского колл-центра: 8-800-302-16-17. По этому же телефону можно задать любые вопросы, связанные с функционированием города в режиме карантина. Операторы работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Кроме того, информация размещена на официальном сайте администрации Вологды в рубрике «Коронавирус: что важно знать».