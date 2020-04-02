В Вологде и Череповце определили дома, которые лучше всего хранят тепло

Дома Вологды и Череповца, которые лучше и хуже всего держат тепло, определили волонтеры проекта «Цвета потери тепла». В начале марта волонтеры при поддержке бренда PAROC провели тепловую съемку 17 домов в Вологде и 18 домов в Череповце. Для исследования были отобраны чаще всего встречающиеся типы жилых зданий и, для сравнения, исторические дома.

- Самым теплым из обследованных зданий Вологды оказался дом-музей Петра I, спроектированный, как образец типового жилья для низших сословий, архитектором, строившим царские резиденции - Доменико Трезини. Царь Петр останавливался в нем 3 раза во время своих визитов в Вологду, - сообщается в пресс-релизе проекта «Цвета потери тепла».

Дом-музей Петра I.

Самой теплой постройкой из обследованных в Череповце оказалась усадьба дворян Гальских 20-х годов XIX века.

Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских".

Места теплопотерь здания отражаются на схеме красным цветом.

На втором месте в Вологде оказался Музей Кружева, построенный в XIX столетии купцом Александром Сорокиным, выходцем из крестьян, который сделал себе состояние и несколько раз избирался в городскую Думу.

Музей кружева, филиал Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

На втором месте в Череповце - кирпичный дом на Раахе, 58, сданный в эксплуатацию в 2016 году. Он держит тепло на уровне исторической застройки.

Жилой дом в Череповце на ул. Раахе, 58.

Третье место по сохранению тепла внутри стен по Вологде занял старинный деревянный дом на Пушкинской, 2. Он оказался таким же теплым, как все исторические здания.

Дом в Вологде по адресу Пушкинская,2.

На третьем месте в Череповце - Дом-музей Ивана Милютина - дача городского главы, который в XIX веке сделал Череповец процветающим городом.

Дом-музей Ивана Милютина.

Самым холодным из домов Вологды, попавших в объектив тепловизоров волонтеров, стал панельный жилой дом на Разина, 23, построенный в 1981 году. Это было одно из тех зданий, которые попросили обследовать сами вологжане. Жильцы этого дома уже несколько лет добиваются капремонта. Причина плохой теплоизоляции - значительное число трещин в стенах. Они видны как красные вертикальные полосы на тепловых снимках. При температуре 0 градусов на улице, стены в этих местах нагреваются до 10 градусов по Цельсию.

Жилой дом №23 на улице Разина в Вологде.

Самым холодным из обследованных зданий в Череповце оказался дом на Монтклер, 22, построенный в 1996 году. Практически между всеми плитами стен при тепловизионном обследовании отмечаются щели, через которые дом теряет тепло.

Жилой дом №22 на улице Монклер в Череповце.

Тепловые портреты других домов можно найти в группе проекта «Цвета потери тепла» в социальной сети.