Волонтеры в Вологде и Череповце будут снимать тепловые портреты домов

28.02.2020 [Общество]

С 1 по 3 марта в Вологде и Череповце волонтеры федерального проекта «Цвета потери тепла» будут снимать тепловые портреты жилых домов. Это необходимо, чтобы выяснить, сколько именно тепла теряется, в какую сумму эти потери обходятся жителям и как этот процесс влияет на экологию.

Любой житель города может бесплатно принять участие в проекте — пригласить волонтеров и получить тепловизионное исследование своего дома. Для этого нужно сообщить адрес дома на странице проекта в социальной сети.

Фото из группы проекта в соцсети

— Команда волонтеров, оснащенная тепловыми камерами будет снимать тепловые портреты жилых зданий в 7 городах России — Вологде, Череповце, Рязани, Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске и Петрозаводске, — сообщают организаторы в своём релизе. — С 1 по 3 марта они проведут тепловизионные исследования наиболее часто встречающихся типов жилых домов в Вологде и Череповце, а также исторических достопримечательностей региона.

В Череповце проверят частные дома, панельные и кирпичные дома в Индустриальном и Зашекнинском районах, ЖК «На Максима Горького», «Московский», «Вологодский», «Коммунист», дома серий 1-420, 1-447, 111-108, 125, 335. И, для сравнения — старинные дома и памятники архитектуры — Усадьбу Гальских и Дом Милютина.

В Вологде — частные, панельные и кирпичные дома на улице Конева, Водниках, Заречье и Бывалово, Жилой дом на Трактористов. А также, для сравнения, некоторые новостройки — ЖК «Флагман» и «Рафинад»,  исторические здания: Петровский домик, Музей кружева, Кремль, музей «Мир забытых вещей» и Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

После окончания съемок тепловых портретов задний группа современных художников превратит полученные изображения в выставку, наглядно демонстрирующую, сколько тепла теряют наши дома и сколько денег теряет каждый житель страны, отапливая улицу. Партнер проекта — производитель энергоэффективных теплоизоляционных решений PAROC передаст в помощь волонтерским инициативам по реконструкции жилья свои изоляционные материалы для утепления одного из объектов.

— На примере проектов утепления частных домов мы видим, что качественная теплоизоляция позволяет экономить на отоплении до 42 000 рублей в год, — говорит директор по маркетингу и коммуникациям фирмы Таисия Селедкова. — Благодаря утвержденной в феврале 2019 Программе по улучшению качества жизни и комфорта населения с помощью повышения энергоэффективности зданий и капитального ремонта сейчас у каждого из нас есть возможность снизить свои потери и ущерб, наносимый экологии нерациональным отоплением. На мой взгляд, инициатива «Цвета потери тепла» может сыграть чрезвычайно важную роль — привлечь внимание к сложившейся ситуации и возможностям для ее улучшения.

Специалисты отмечают, что для домов, которым старше 10 лет, теплопотери могут достигать 60% и более. Кроме того, потери тепла оказывают значительное влияние на экологию. В первую очередь — вносят вклад в глобальное потепление. 

 

Тэги: энергетика, отопление

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