Количество заболевших коронавирусом череповчан увеличилось до двенадцати человек

02.04.2020 [Общество]

Количество жителей Череповца с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до двенадцати человек. Такие данные по состоянию на 9.30 утра 2 апреля сообщает сайт регионального правительства.

— Еще более 500 череповчан, контактировавших с заболевшими, находятся на самоизоляции. Их продолжают контролировать оперативные группы полиции, — пишет в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Кроме того, как пояснили NewsVo департаменте здравоохранения, за сутки в Череповце появился новый пациент с подозрением на коронавирус — всего теперь их четверо.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за угрозы распространения коронавируса с 3 апреля приостанавливаются межрегиональные и межрайонные автобусные перевозки из Череповца и обратно. На въездах в город с вечера 2 апреля установлены контрольно-пропускные пункты. Доступ большегрузов в город запрещен, исключение - транспорт, доставляющий медикаменты и продовольствие, а также следующий на промышленные предприятия. 

Как сообщает пресс-служба губернатора, особое внимание на въезде в Череповец будет уделено автотранспорту с кодом другого региона, всех пассажиров и водителей обяжут пройти термометрию. При этом местным жителям въезд в город ограничен не будет.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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