Сроки проведения вступительных экзаменов в вузы России перенесут

01.04.2020 [Общество]

О переносе сроков вступительных экзаменов в российские вузы сообщил во вторник, 31 марта, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

— Сроки вступительных испытаний вообще приемной компании в вузы будут сдвинуты, — заявил Валерий Фальков. — И в этом году последним сроком подачи документов на бюджетные места будет 10 августа. Соответственно первая волна зачисления будет 19 августа, а вторая 24 августа. Поэтому мы рассчитываем, что при нормальном сценарии 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, выйдут на занятия.

Как ранее сообщал NewsVo , сроки сдачи ЕГЭ в этом году также перенесены.

Тэги: коронавирус, вузы
Сюжет: Пандемия коронавируса

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