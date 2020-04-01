Сроки проведения вступительных экзаменов в вузы России перенесут

О переносе сроков вступительных экзаменов в российские вузы сообщил во вторник, 31 марта, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

— Сроки вступительных испытаний вообще приемной компании в вузы будут сдвинуты, — заявил Валерий Фальков. — И в этом году последним сроком подачи документов на бюджетные места будет 10 августа. Соответственно первая волна зачисления будет 19 августа, а вторая 24 августа. Поэтому мы рассчитываем, что при нормальном сценарии 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, выйдут на занятия.

Как ранее сообщал NewsVo , сроки сдачи ЕГЭ в этом году также перенесены.