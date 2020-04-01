Сообщить о нарушении трудовых прав вологжане могут по телефонам «горячих линий» 

01.04.2020 [Общество]

В регионе заработали «горячие линии», на которые принимаются сообщения о нарушении прав работников. Так, Государственная инспекция по труду в Вологодской области принимает жалобы по телефону (8172) 72-81-00 и на адрес электронной почты: git35@rostrud.ru.

«Горячие линии» также открыты в областном департаменте труда и занятости населения. Обратиться за разъяснениями, сообщить о проблеме можно по номеру (8172) 23-00-69, добавочные 0669 или 0682.

«Через социальные сети, на „горячие линии“ департамента труда и занятости населения области ежедневно поступает до ста обращений. На все сигналы о явных нарушениях трудового законодательства специалисты оперативно реагируют, дают необходимые разъяснения», — отметил начальник департамента труда и занятости населения области Олег Белов.

В Роструде также работает «горячая линия», на которую можно позвонить и сообщить о факте нарушения трудового законодательства со стороны работодателя. Ее номер 8-800-707-8841.

Ранее NewsVo сообщал, что неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей, но с сохранением заработной платы. Об этом президент Владимир Путин объявил 25 марта в ходе своего обращения к жителям. Такая мера принята в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Тэги: нарушения, инспекция труда

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда Москва-Воркута, ехавших 23 марта
В Череповце выявлены три новых пациента с подозрением на коронавирус
Прокуратура через суд требует закрыть ТРК «Мармелад» в Вологде
Журналист Юрий Дудь посетил Вологду
В Череповце введут режим ЧС: у девяти жителей города подозревают коронавирус
Количество пациентов с подозрением на коронавирус в Череповце увеличилось до одиннадцати
В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей
Департамент образования опубликовал рекомендации школьникам и родителям при переходе на дистанционное обучение
С подозрением на коронавирусную инфекцию в Череповце — сотрудник «Северстали» и его жена
В Вологодской области вводят режим полной самоизоляции
30.03.2020 [Общество]

В Вологодской области вводят режим полной самоизоляции

8515
6
31.03.2020 [Общество]

Один из заболевших коронавирусом в Череповце находится в тяжелом состоянии

6756
0
31.03.2020 [Общество]

Начальника отдела Роспотребнадзора в Великом Устюге заподозрили в нарушении карантина

2135
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Коронавирус подтвердился еще у семи жителей Череповца
В Вологодском районе двух молодых людей задержали по подозрению в покупке наркотиков
Сообщить о нарушении трудовых прав вологжане могут по телефонам «горячих линий» 
В Харовске полицейские спасли подростка с отколовшейся льдины
Поисковики ищут родственников похороненных в Ростовской области вологжан-красноармейцев
Как работают вологодские медучреждения в условиях карантина
Вологодская область получит 133 млн. рублей на оснащение больниц
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

4926
0
31.03.2020 [БлогоVO]

К патрулированию улиц Череповца приступили казаки и общественники

621
0
31.03.2020 [Обзор Прессы]

Вологодская старина: и радостно, и грустно

408
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика