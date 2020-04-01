Сообщить о нарушении трудовых прав вологжане могут по телефонам «горячих линий» 

В регионе заработали «горячие линии», на которые принимаются сообщения о нарушении прав работников. Так, Государственная инспекция по труду в Вологодской области принимает жалобы по телефону (8172) 72-81-00 и на адрес электронной почты: git35@rostrud.ru.

«Горячие линии» также открыты в областном департаменте труда и занятости населения. Обратиться за разъяснениями, сообщить о проблеме можно по номеру (8172) 23-00-69, добавочные 0669 или 0682.

«Через социальные сети, на „горячие линии“ департамента труда и занятости населения области ежедневно поступает до ста обращений. На все сигналы о явных нарушениях трудового законодательства специалисты оперативно реагируют, дают необходимые разъяснения», — отметил начальник департамента труда и занятости населения области Олег Белов.

В Роструде также работает «горячая линия», на которую можно позвонить и сообщить о факте нарушения трудового законодательства со стороны работодателя. Ее номер 8-800-707-8841.

Ранее NewsVo сообщал, что неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей, но с сохранением заработной платы. Об этом президент Владимир Путин объявил 25 марта в ходе своего обращения к жителям. Такая мера принята в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.