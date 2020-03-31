Кафе-бар в Великом Устюге закрыли по решению суда из-за работы в период запрета

31.03.2020 [Общество]

В Великом Устюге суд на 90 суток приостановил деятельность кафе-бара «Старый Мюнхен» за несоблюдение требований о приостановке работы. В первый раз полицейские пришли в бар с проверкой в ночь с 27 на 28 марта. 

— 28 марта 2020 года с 00.44 до 00.50 ООО «Орион» в кафе-баре «Старый Мюнхен» в Великом Устюге оказывало населению услуги общественного питания, в зале находились посетители. Сотрудник полиции неоднократно предупреждал администратора кафе-бара об административной ответственности за совершаемое правонарушение, однако деятельность не была приостановлена. 29 марта 2020 года с 00.13 по 00.30 кафе-бар был открыт, в его помещении горел свет, вблизи от входа стоял стол для посетителей, за барной стойкой находился бармен, а также курьер бара, к реализации представлена алкогольная продукция, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Между тем, с 28 марта 2020 года на территории Вологодской области действует постановление регионального правительства, согласно которому должен быть прекращен допуск посетителей в развлекательные и досуговые заведения независимо от их форм собственности. 

В итоге Великоустюгский районный суд Вологодской области привлек ООО «Орион» к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Деятельность кафе-бара «Старый Мюнхен» на улице Красной в Великом Устюге приостановлена на 90 суток. Правда, за баром оставили право обслуживать клиентов «на вынос» и доставлять заказы.  

Тэги: рестораны, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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