В Тотьме руководителя муниципального предприятия оштрафовали на 20 тысяч рублей за неубранные улицы

Директора тотемского МАУ «Благоустройство» Сергея Шамахова оштрафовали на 20 тысяч рублей по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Муниципальное учреждение, как говорится в материалах дела, наделено полномочиями по содержанию автомобильных дорог в границах Тотьмы. При этом, согласно уставу организации, директор выполняет функции и обязанности по организации ее деятельности.

— Сергей Шамахов, являясь директором МАУ «Благоустройство», допустил на уличной дорожной сети г. Тотьмы наличие рыхлого снега на проезжей части дорог толщиной до 12 см, снежных валов на пешеходных переходах и на пересечении улиц в одном уровне в пределах треугольника видимости. Указанные недостатки были выявлены ОГИБДД ОМВД по Тотемскому району, о чем 5 ноября 2019 года был составлен соответствующий акт, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мировой судья назначил Шамахову административное наказание в виде штрафа 20 000 рублей. Мужчина обратился в районный суд, пытаясь оспорить это решение. Тем не менее, в апелляционной инстанции посчитали, что оснований для отмены постановления нет: факт правонарушения подтверждается письменными материалами дела.

— Суд пришел к выводу, что ненадлежащее содержание улиц в пределах населенного пункта могло явиться причиной ДТП, способствовать возникновению аварийной ситуации, сопряженной с риском наступления тяжких последствий, что существенно нарушает охраняемые общественные отношения. В связи с этим вмененное Шамахову правонарушение не может быть квалифицировано как малозначительное, — сообщает пресс-служба.

Ранее NewsVo сообщал, что с 30 декабря по 9 января в Вологде подрядчик — ООО «Магистраль» — работы по содержанию автодорог выполнял «ненадлежащим образом». Приемка работ администрацией в новогодние праздники не осуществлялась, контроля за деятельностью фирмы фактически не было. 11 февраля в адрес мэра города было внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих. О каких-либо мерах, предпринятых в отношении подрядчика, не сообщалось.