В Вытегорском районе обнаружили тело утонувшего в декабре пенсионера

В Вытегорском районе обнаружили тело пенсионера, который пропал в ночь на 29 декабря 2019 года при переправе через реку на самодельном плоту.

По данным регионального управления следственного комитета, днем 28 марта в реке Мегра местный житель обнаружил тело мужчины и вытащил его на берег. Проверка показала, что это 65-летний житель деревни Верховье, утонувший в конце прошлого года. Известно, что пьяный мужчина пытался переправиться через реку на самодельном плоту.