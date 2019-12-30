В Вытегорском районе пенсионер упал в реку с самодельного плота

В деревне Верховье Вытегорского района 65-летний мужчина упал в реку Мегра, пытаясь на плоту переправиться на другой берег. Инцидент произошел 29 декабря.

Пресс-служба областного УМЧС сообщает, что пенсионер собирался переправиться через реку на самодельном плоту, но упал с него.

— В настоящее время его местоположение не известно. Для проведения поисково-спасательной операции выезжали сотрудники АСУНЦ «Вытегра», -говорится в сообщении.

Проведенные в воскресенье поиски результатов не дали, будут продолжены 30 декабря.