Мэр Вологды будет ежедневно отчитываться о ситуации с коронавирусом в городе в соцсетях

С 31 марта мэр Вологды Сергей Воропанов начнет проводить ежедневные прямые эфиры, в которых будет рассказывать о ситуации с коронавирусом в городе. Начало трансляции в 12.00, она пройдет на официальных страницах мэра в социальных сетях. Губернатор региона Олег Кувшинников с прошлой недели по вечерам отчитывается о ситуации с коронавирусной инфекцией на своей странице в Instagram.

Кроме того, ответы на любые вопросы, связанные с коронавирусом и принимаемыми в городе мерами, можно получить также в городском колл-центре по телефону 8-800-302-16-17. Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00.

На сайте администрации Вологды создан раздел «Коронавирус: что нужно знать». В ней собраны наиболее популярные вопросы на эту тему, задаваемые жителями, и ответы на них, а также все необходимые федеральные документы: указы президента, постановления главного санитарного врача, правительства РФ, рекомендации работодателям от Минтруда и Роспотребнадзора и так далее. Список вопросов и ответов пополняется ежедневно.

Ранее NewsVo сообщал, что 30 марта в Вологодской области постановлением губернатора ввели режим полной самоизоляции.