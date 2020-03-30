В реке Вологде обнаружили учебную противопехотную мину

28 марта добровольцы поисково-спасательного отряда «ЮК-СПАС» обнаружили в реке Вологде противопехотную мину. На месте было принято решение вызвать саперную группу. Мина оказалась учебной.

«28 марта 2020 в дежурную часть Управления Росгвардии по Вологодской области поступила информация об обнаружении на берегу реки Вологда предмета, внешне схожего с боеприпасом. Инженерно-техническая группа ОМОН г. Вологды Управления Росгвардии по Вологодской области осмотрела обнаруженный предмет. По заключению специалистов им оказалась учебная мина. Опасности для окружающих она не представляла», — прокомментировали инцидент в управлении Росгвардии по Вологодской области.

Поисковики также сообщают, что им требуются добровольцы с лодками для поиска мальчика, который провалился под лед в реке 15 марта. Ранее NewsVo сообщал, что в тот вечер без присмотра взрослых у воды оказались трое детей: десятилетняя девочка, а также ее четырехлетний и семилетний братья. Старший мальчик решил проверить лед и провалился, его тут же унесло по течению, сестра попыталась его спасти, но безуспешно и также провалилась в воду. Девочку спасли очевидцы, она была доставлена в больницу с обморожением рук, поиски мальчика идут уже более десяти дней. В поисковой операции участвуют спасатели, сотрудники МЧС, сотрудники маломерных судов, добровольцы ПСО «ЮК-СПАС» и местные жители.