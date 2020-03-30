В Вологде организации проверяют на соблюдение требований о приостановке работы

30.03.2020 [Общество]

В круглосуточном режиме в Вологде проводятся проверки организаций и предприятий, которые должны приостановить свою деятельность в связи с введением мер по предупреждению распространения коронавируса.

Как ранее сообщал NewsVo, постановлением правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 введены ограничения и запреты для жителей области, а также для торговых предприятий, увеселительных заведений и общепита.

- На территории Вологодской области созданы мобильные группы, состоящие из сотрудников УМВД России по Вологодской области и представителей Роспотребнадзора по Вологодской области и работающие в круглосуточном режиме, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области. - В вечернее и ночное время в группы включены сотрудники Росгвардии региона. В том числе данные мобильные группы проверяли по месту жительства лиц, которые вернулись из зарубежья. Данные лица должны соблюдать меры по самоизоляции.

За минувшие выходные в городе Вологде эти группы поверили более 250 предприятий и организаций. Из них 7 оказались нарушителями санитарно-эпидемиологических требований областных властей. Известно, что в перечне нарушителей есть один магазин стройматериалов, род деятельности других корреспонденту NewsVo в управлении Роспотребнадзора по Вологодской области, куда направлены материалы для принятия процессуального решения, узнать не удалось. 

Тэги: проверки, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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