Полиция разыскала похищенную у вологодской фирмы партию дверей стоимостью 1 млн рублей

Вологодские полицейские раскрыли мошенничество при доставке крупной партии дверей и вернули похищенное, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее NewsVo сообщал, что в дежурную часть обратился 44-летний директор одной из фирм по продаже дверей в Вологде. Мужчина пояснил полицейским, что им поступил срочный заказ по перевозке 365 межкомнатных дверей, 1130 дверных коробок, 285 дверных доборов и 1750 наличников из Подмосковья на склад в Ленинградской области. Для этого его сотрудница на специализированном сайте оставила заявку, чтобы найти транспортную компанию.

- Через некоторое время с ней связался представитель перевозчика, который пояснил, что вскоре у него освободится автомобиль и его организация готова выполнить данный заказ. Затем на электронную почту пришли сканированные документы организации-перевозчика, автомобиля и водителя. Данные документы у специалиста-логистика подозрений не вызвали, - сообщает пресс-служба.

В итоге с фирмой заключили договор на миллион рублей. Для отслеживания доставки груза логистик вологодской фирмы созванивалась с водителем автомобиля. Во время одного из телефонных разговоров мужчина сообщил, что из-за поломки машины привезти груз в установленный срок не сможет, но проблему устранит самостоятельно. На следующий день, снова связавшись с водителем, девушка хотела уточнить, когда груз будет доставлен на склад. Но он ответил, что она мешает ему ремонтировать авто. В итоге в установленный срок груз на место не прибыл.

Оперативники выяснили, что груз находится на складе в Ленинградской области, правда, не на том, на который его должны были привезти.