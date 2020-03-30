Полиция разыскала похищенную у вологодской фирмы партию дверей стоимостью 1 млн рублей

30.03.2020 [Происшествия]

Вологодские полицейские раскрыли мошенничество при доставке крупной партии дверей и вернули похищенное, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее NewsVo сообщал, что в дежурную часть обратился 44-летний директор одной из фирм по продаже дверей в Вологде. Мужчина пояснил полицейским, что им поступил срочный заказ по перевозке 365 межкомнатных дверей, 1130 дверных коробок, 285 дверных доборов и 1750 наличников из Подмосковья на склад в Ленинградской области. Для этого его сотрудница на специализированном сайте оставила заявку, чтобы найти транспортную компанию.

- Через некоторое время с ней связался представитель перевозчика, который пояснил, что вскоре у него освободится автомобиль и его организация готова выполнить данный заказ. Затем на электронную почту пришли сканированные документы организации-перевозчика, автомобиля и водителя. Данные документы у специалиста-логистика подозрений не вызвали, - сообщает пресс-служба.

В итоге с фирмой заключили договор на миллион рублей. Для отслеживания доставки груза логистик вологодской фирмы созванивалась с водителем автомобиля. Во время одного из телефонных разговоров мужчина сообщил, что из-за поломки машины привезти груз в установленный срок не сможет, но проблему устранит самостоятельно. На следующий день, снова связавшись с водителем, девушка хотела уточнить, когда груз будет доставлен на склад. Но он ответил, что она мешает ему ремонтировать авто. В итоге в установленный срок груз на место не прибыл.

Оперативники выяснили, что груз находится на складе в Ленинградской области, правда, не на том, на который его должны были привезти.

- Оперативники в срочном порядке выехали в соседний регион, где в одном из складов был обнаружен пропавший груз. Полицейские изъяли двери и передали их на ответственное хранение владельцу, тем самым обеспечив полное возмещение ущерба, - говорится в сообщении.

 

 

Тэги: мошенничество

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