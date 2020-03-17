В Вологде владельца магазина обманули на 1 млн рублей при доставке дверей

17.03.2020 [Общество]

45-летний директор магазина в Вологде обратился в полицию с заявлением о хищении дверей на сумму 992 тысячи рублей. Мужчина рассказал, что нашёл в интернете фирму, занимающуюся перевозкой грузов.

Обсудив детали, потерпевший согласился на услуги организации, которая должна была доставить двери из Вологды в Санкт-Петербург. Поскольку груз так и не прибыл в пункт назначения, мужчина обратился в полицию.

Еще один житель Вологодской области сообщил мошенникам данные своей карты и лишился 225 тысяч рублей. 

«В Череповце мужчине 1963 г.р. на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности кредитно-финансового учреждения, сообщил о странных списаниях денежных средств. Чтобы остановить незаконные действия, необходимо в телефонном режиме сообщить данные карты, код из СМС-сообщений, а также данные о владельце, на кого она была эмитирована. Как только эти данные стали известны собеседнику, с банковского счета потерпевшего списались все денежные средства. Общий ущерб от такой мошеннической схемы составил 225 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Аналогичным способом ещё один череповчанин 35 лет перевёл мошенникам 198 тысяч рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество

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