Минтруд разъяснил условия оплаты труда во время нерабочей недели

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации опубликовало рекомендации работникам и работодателям в связи с указом президента о нерабочих днях с 30 марта по 5 апреля.

В документе говорится, что в эти дни за работниками должна быть сохранена заработная плата. Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Если же работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

В Минтруда также отмечают, что дни с 30 марта по 5 апреля 2020 года не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата для тех, кто должен работать, производится в обычном, а не повышенном размере. Перечень организаций, для которых следующая неделя будет рабочей, перечислен в указе:

Введение нерабочих дней в соответствии с Указом не распространяется на работников организаций, упомянутых в пункте 2 Указа, в частности: — медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих непрерывность их производственно-технологической деятельности, а также организаций социального обслуживания; — непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Кроме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения; — организаций атомной промышленности; строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах; — организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги; организаций торговли; — организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции; организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления; организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения; организаций системы нефтепродуктообеспечения; организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций; организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно- разгрузочные работы; — Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, обеспечивающих выплату пенсий, а также осуществление иных социальных выплат гражданам; — Фонда социального страхования Российской Федерации и его территориальных органов, обеспечивающих организацию и осуществление выплат по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием; — Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, выполняющих функции по обеспечению оплаты медицинским организациям оказанной медицинской помощи.

В рекомендациях минтруда также указано, что прекращение работы вахтовиков решается по соглашению сторон, а те, кто должны остаться работать, могут выбрать дистанционный вариант, если есть такая возможность.

Руководители государственных органов, органов власти, СМИ самостоятельно определяют численность служащих и работников, которые будут обеспечивать функционирование этих органов (организаций), в нерабочие дни.