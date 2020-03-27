К одинокому инвалиду в Вологодском районе будет регулярно приходить соцработник

27.03.2020 [Общество]

В Вологодском районе к мужчине-инвалиду, который остался один в холодном доме после смерти жены, будет регулярно приходить соцработник. Об этом сообщает Комплексный центр социального обслуживания населения в Вологде и Вологодском районе. 

— Специалист КЦСОН г. Вологды и Вологодского района совместно с участковым выехали по месту проживания гражданина. По результатам посещения данный гражданин взят на надомное обслуживание, — говорится в сообщении.

Как рассказали NewsVo зоозащитники, обнаружившие одинокого мужчину, он отказывается пока куда-либо переезжать:

— Нужно его уговорить поехать. Животных забрали, теперь его ничто не держит.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодском районе волонтеры-зоозащитники случайно обнаружили мужчину-инвалида, который после смерти жены остался один в холодном доме с котом и собакой. Населенный пункт добровольцы не называют, опасаясь, что ослабленного Евгения могут обидеть. 

Тэги: инвалиды, Социальная сфера, животные, помощь

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