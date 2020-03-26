В Вологодском районе волонтеры пытаются спасти одинокого мужчину-инвалида

26.03.2020 [Общество]

В Вологодском районе волонтеры-зоозащитники пытаются спасти мужчину-инвалида, который после смерти жены остался один в холодном доме с котом и собакой. Населенный пункт добровольцы не называют, опасаясь, что ослабленного Евгения могут обидеть. 

— Мне одна знакомая сообщила, что там умерла женщина, и собака сидит голодная. Я вызвала участкового, мы туда приехали кормить собаку. Ситуация ужасная — вонища, трупный запах, фекалии на полу. Мы собаку покормили, и вдруг заметили шевеление на кровати — там оказался мужчина, — рассказала NewsVo обнаружившая мужчину зоозащитница.

Выяснилось, что у мужчины нет ноги, он голоден и слаб — сколько он дней там провел, неизвестно. Печь, которая есть в доме, нельзя использовать, газа нет. На протяжении нескольких дней волонтеры сами готовили для него еду и доставляли ее, ухаживали, пытались пристроить животных.

— Полицейские помогли поменять белье, мы его переодели, привезли куртки, одеяла — участковые помогли мне все эти манипуляции произвести. Они молодцы,  — рассказывает женщина. — С животными у нас обычно нет проблем. Организовываемся — вывозим. Но чтобы мужчина в таких условиях, с угрозой жизни — просто жуть. А ведь мы не соцработники.

 

Утром 25 марта зоозащитница обратились в центр социального обслуживания Вологды и Вологодского района, однако помощи в течение дня не дождались. Вечером женщина, которая обнаружила инвалида, предложила на своей машине отвести сотрудника центра на место — тот отказался.

— Я испугалась, поняла, что мужчина просто умрет. Пусть он плохой, пусть он алкоголик, но он же живой — ему больно, ему страшно. Так нельзя! — говорит зоозащитница.

Кота из дома забрали в клинику, собака пока находится в доме, но 26 марта ее тоже собираются вывезти, если найдут машину.

За комментарием по поводу сложившейся ситуации корреспондент NewsVo обратился в Комплексный центр социального обслуживания Вологды и Вологодского района. Там пояснили, что сегодня, 26 марта, специалисты центра планируют выехать на место. Пояснить, какая помощь может быть оказана мужчине, там не смогли, заявив, что сначала надо изучить ситуацию. Информация об инвалиде, как говорят в центре, поступила к ним только вчера. Зоозащитники же говорят, что через полицейских сообщали об этом и ранее.

Два года назад, в марте 2018 года, NewsVo сообщал о похожей ситуации, которая произошла в другом населенном пункте Вологодского района — деревне Маурино. Там одинокий мужчина умер от переохлаждения в своей землянке.

Тэги: помощь, волонтеры

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