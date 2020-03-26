Онлайн-трансляция спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» пройдет 27 марта

26.03.2020 [Культура]

Первая онлайн-трансляция в рамках вологодского проекта #Остаемсядома_с_театром пройдёт 27 марта, в Международный день театра. Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию спектакля Вологодского драматического театра «Спасти камер-юнкера Пушкина». Это моноспектакль, который идёт с 2015 года и пользуется большой популярностью у зрителей. Главную и единственную роль в нём исполняет артист Михаил Морозов.

— Сюжет пьесы — история простого ленинградского паренька, чье взросление пришлось на перестроечные 1980-е и «лихие 90-е» и в судьбу которого самым неожиданным образом вмешивается застреленный на дуэли великий русский поэт. Смешной, остроумный, ироничный и  одновременно трогательный и сентиментальный спектакль провоцирует размышления об истинных и мнимых ценностях, о том, что остается с человеком, когда заданные временем или системой трафареты ломаются и на спасенного камер-юнкера Пушкина «нету спроса», — сообщает о спектакле cultinfo.ru

Фото Вологодского драмтеатра

Онлайн-трансляция спектакля будет доступна на сайтах: cultinfo.ru, департамента культуры и туризма области, правительства Вологодской области, 35tv.ru, в группе «Культура в Вологодской области»  в соцсети. Начало 27 марта в 18.00.

Посмотреть спектакль можно будет только во время прямой трансляции. После онлайн-показа видео будет недоступно.

Ранее NewsVo сообщал, что #Остаемсядома_с_театром - один из 12 проектов объявленного областными властями общего проекта «Онлайн-культура в Вологодской области». Его задача - обеспечить культурный досуг вологжан в условиях сложившейся из-за коронавируса эпидобстановки.

Тэги: Театры

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