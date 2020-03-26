Из бюджета потратят 400 тысяч рублей на замену фар BMW представительства Вологодской области в Москве

В представительстве Вологодской области в Москве решили заменить фары головного света на принадлежащей им BMW 730Li за счет бюджета региона.

Аукцион на оказание услуг по ремонту автомобиля появился на сайте госзакупок 17 марта. 26 марта - последний день подачи заявок на конкурс. Начальная (максимальная) цена контракта 393 125 рублей. За эти деньги будущий подрядчик должен снять и установить фары головного света, перестановить блоки фар, а так же запрограммировать их и отрегулировать.

Согласно документации, фары так же будут закуплены для замены. Newsvo посмотрел, сколько стоят данные детали по каталожному номеру, указанному в техническом задании. Цена варьируется от 180 до 200 тысяч рублей. Для сравнения, фара на машину марки LADA LARGUS стоит от 3 тысяч рублей. Вопрос о необходимости содержания на балансе бюджета области авто, для которых требуется такой дорогостоящий ремонт, а также о том, что случилось с предыдущими фарами, направлен в правительство региона.

Ранее NewsVo сообщал, что за установку ТВ-тюнера в BMW правительства Вологодской области индивидуальному предпринимателю заплатят 330 тысяч рублей.