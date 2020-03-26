Из бюджета потратят 400 тысяч рублей на замену фар BMW представительства Вологодской области в Москве

26.03.2020 [Общество]

В представительстве Вологодской области в Москве решили заменить фары головного света на принадлежащей им BMW 730Li за счет бюджета региона. 

Аукцион на оказание услуг по ремонту автомобиля появился на сайте госзакупок 17 марта. 26 марта -  последний день подачи заявок на конкурс. Начальная (максимальная) цена контракта 393 125 рублей. За эти деньги будущий подрядчик должен снять и установить фары головного света, перестановить блоки фар, а так же запрограммировать их и отрегулировать. 

Согласно документации, фары так же будут закуплены для замены. Newsvo посмотрел, сколько стоят данные детали по каталожному номеру, указанному в техническом задании. Цена варьируется от 180 до 200 тысяч рублей. Для сравнения, фара на машину марки LADA LARGUS стоит от 3 тысяч рублей. Вопрос о необходимости содержания на балансе бюджета области авто, для которых требуется такой дорогостоящий ремонт, а также о том, что случилось с предыдущими фарами, направлен в правительство региона. 

Ранее NewsVo сообщал, что за установку ТВ-тюнера в BMW правительства Вологодской области индивидуальному предпринимателю заплатят 330 тысяч рублей.

Тэги: госзакупки, траты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей
Неделю с 30 марта по 5 апреля в России объявили нерабочей из-за коронавируса
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров
Администрация Вологды купила смартфон Samsung Galaxy за 53 тысячи рублей
Епископ Череповецкий Флавиан подал в отставку
25.03.2020 [Общество]

В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей

5731
4
25.03.2020 [БлогоVO]

Обращение Путина к россиянам на фоне коронавируса

837
1
20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3734
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Онлайн-трансляция спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» пройдет 27 марта
В Вологде отменили земельный налог для дачников, участки которых затопило осенью
Отделения пенсионного фонда в Вологодской области перешли на работу по записи
Депутат Антон Холодов добился оплаты проезда на реабилитацию для инвалида
Житель Чагодощенского района взыскал с ЦРБ деньги за отказ в платном протезировании зубов
Из бюджета потратят 400 тысяч рублей на замену фар BMW представительства Вологодской области в Москве
Виртуальный мастер-класс «Как петь и говорить без страха» пройдёт 26 марта в Вологде
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3734
0
26.03.2020 [БлогоVO]

Вологда предстаёт плохо убранным общественным сортиром

132
0
26.03.2020 [Обзор Прессы]

Самое главное из обращения Владимира Путина к гражданам

135
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика