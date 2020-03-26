В Вологодской области экс-начальника колонии будут судить за присвоение 605 тысяч рублей

Бывшего начальника одной из исправительных колонии Вологодской области будут судить за присвоение бюджетных средств. По версии следствия, преступление было совершено 41-летним обвиняемым в декабре 2018 года.

— Используя служебное положение, он организовал выплату некоторым сотрудникам завышенной премии, после чего потребовал передать ему часть денежных средств. Полученными средствами в общей сумме 605 тыс. рублей должностное лицо распорядилось по своему усмотрению, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Нарушения были выявлены во время проверки ФСБ. У обвиняемого изъяли деньги и документы, добыты доказательства, опровергающие доводы мужчины о своей невиновности. На квартиру и машину бывшего сотрудника УФСИН наложен арест.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения, в крупном размере), направлено в суд.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году в Шексне за получение взяток от заключенных осудили 24-летнего сотрудника исправительной колонии №12. За незаконное вознаграждение молодой человек проносил на территорию учреждения телефоны для осужденных и готовился пронести наркотик. В этой колонии он проработал около года.