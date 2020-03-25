Раздающий wi-fi фонарь установили в Череповце

25.03.2020 [Общество]

В Череповце на площади Металлургов установили уличный светодиодный фонарь, который раздает wi-fi. С помощью него также можно зарядить мобильный телефон или вызвать полицию. «Умный» светильник, который также служит опорой для видеокамеры, установили в рамках программы «Умный город». 

— Сейчас идет подключение и настройка функций. Посмотрим, как «электронная начинка» поведет себя в наших условиях. Если фонарь приживется, в будущем станет стандартом для городских парков, — написал на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце маршруты патрулирования сотрудников полиции максимально приблизили к памятникам архитектуры и городским арт-объектам. Это было сделано после уничтожения ледяных скульптур на площади Молодежи варварами. 

Тэги: уличное освещение
Фото со страницы Вадима Германова

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