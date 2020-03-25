Дмитрий Афанасьев сложил полномочия депутата ЗСО в связи с переездом в Москву

25.03.2020 [Общество]

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Дмитрий Афанасьев сложил с себя полномочия в связи с переездом на работу в Москву. Это решение было одобрено на сессии регионального парламента 25 марта.

«24 марта Дмитрий Афанасьев приступил к работе в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, поэтому он принял решение о сложении полномочий депутата ЗСО. Мы поддержали это намерение, — пояснил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко. — В течение 3,5 лет мы работали вместе с Дмитрием Владимировичем, приняли очень много решений, направленных на развитие высшей школы региона. Особого внимания заслуживает работа Дмитрия Афанасьева в Стратегическом совете ЧГУ. Череповецкий госуниверситет стал опорным вузом региона, повысил свои позиции в различных рейтингах. Уверен, на новом посту Дмитрий Владимирович сможет добиться не меньших успехов.»

По словам самого Афанасьева, для него уход из депутатов — вынужденная мера.

«Согласно федеральному закону, государственный служащий не может быть депутатом представительных органов субъектов Федерации. Поэтому я написал заявление о сложении полномочий, — пояснил Дмитрий Владимирович. — Для меня работа в Законодательном собрании Вологодской области была важной частью жизни. Я очень признателен всем коллегам за конструктивное, внимательное отношение к нуждам избирателей и развитию региона».

Дмитрий Афанасьев в течение 10 лет возглавлял Череповецкий государственный университет. Он был избран депутатом ЗСО в 2016 году, входил в состав комитета по образованию, культуре и здравоохранению. В марте нынешнего года Дмитрий Афанасьев был назначен помощником министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Временно исполняющим обязанности ректора Череповецкого государственного университета назначен первый проректор Александр Николаевич Стрижов.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

Тэги: ЗСО

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