В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей

25.03.2020 [Общество]

Жители поселка Харачево Вологодского района сообщили властям о женщине, которая нарушила карантин, вернувшись из-за границы. Официально нарушения зафиксированы не были - у приезжей оформлен больничный. Однако местные жители рассказали Newsvo, что видели ее на улице.

«Ситуация произошла в Вологодском районе в поселке Харачево. Нам позвонили соседи женщины, которая недавно прибыла из Турции. Сообщили, что она не соблюдает карантин. Мной было дано поручение разобраться в ситуации. Выяснить, был ли инцидент на самом деле. Заслон должен быть жесткий. Соблюдать карантин необходимо, тем более, государство предоставляет возможность официально оформить больничный, попросить помощь через колл-центры, если понадобилось купить продукты и лекарства. Наши специалисты выяснили, что 23 марта жительница Харачево, социальный работник, вернулась из Турции. 24-го, после сообщения о нарушении карантина, к жительнице Харачево выехала специальная комиссия. Выяснилось, что у женщины был оформлен больничный, на работу она не выходила», — объяснил NewsVo глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Он добавил, что те люди, которые сейчас возвращаются из-за границы и туда выезжают, прекрасно осведомлены об эпидемиологической ситуации в мире — распространение вируса началось не вчера, первые случаи были зарегистрированы еще в декабре. Глава района попросил строго соблюдать карантин.

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине. Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут 100 мобильных групп, состоящих из полицейских, бойцов Росгвардии и социальных работников. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Грязовце полицейские вычислили двух иностранцев, которые не соблюдали режим самоизоляции, но пока к ответственности их привлечь не удалось. 

Читайте все новости на эту тему в сюжете NewsVo «Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области»

 

Тэги: коронавирус, самоизоляция, нарушения

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