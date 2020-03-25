В Грязовце полиция вычислила двух иностранцев, нарушивших режим самоизоляции

25.03.2020 [Происшествия]

В Вологодской области вычислили двух иностранцев, нарушивших режим самоизоляции после прибытия в Россию. Об этом 25 марта во время отчета в Законодательном собрании региона рассказал начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев.

- Из-за границы прибыли не только наши граждане, жители Вологодской области, с 1 марта до закрытия границ в регион прибыло несколько сотен иностранных граждан. В Грязовце мы нашли двух иностранцев, которые нарушили правила самоизоляции, составили протокол по статье 18.8 КоАП, поскольку считаем, что это нарушение правил пребывания в стране. Тем не менее, административное преследование в отношении них прекращено, поскольку мировой судья не нашел состава этого преступления, - пояснил Пестерев.

Тем не менее, за нарушение требования о самоизоляции иностранцы будут привлечены к ответственности по линии Роспотребнадзора. 

Ранее NewsVo сообщал, что шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине. Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут 100 мобильных групп, состоящих из полицейских, бойцов Росгвардии и социальных работников. 

Читайте все новости на эту тему в сюжете NewsVo "Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области"

Тэги: коронавирус, самоизоляция

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