В Грязовце полиция вычислила двух иностранцев, нарушивших режим самоизоляции

В Вологодской области вычислили двух иностранцев, нарушивших режим самоизоляции после прибытия в Россию. Об этом 25 марта во время отчета в Законодательном собрании региона рассказал начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев.

- Из-за границы прибыли не только наши граждане, жители Вологодской области, с 1 марта до закрытия границ в регион прибыло несколько сотен иностранных граждан. В Грязовце мы нашли двух иностранцев, которые нарушили правила самоизоляции, составили протокол по статье 18.8 КоАП, поскольку считаем, что это нарушение правил пребывания в стране. Тем не менее, административное преследование в отношении них прекращено, поскольку мировой судья не нашел состава этого преступления, - пояснил Пестерев.

Тем не менее, за нарушение требования о самоизоляции иностранцы будут привлечены к ответственности по линии Роспотребнадзора.

Ранее NewsVo сообщал, что шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине. Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут 100 мобильных групп, состоящих из полицейских, бойцов Росгвардии и социальных работников.

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