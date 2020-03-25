В Вологде кальянную оштрафовали на 250 тысяч рублей за незаконную торговлю алкоголем

Владельца кальянной на улице Ленина в Вологде оштрафовали на 250 тысяч рублей за незаконную торговлю алкоголем без лицензии. Нарушения законодательства были выявлены в заведении полицейскими в октябре 2019 года. Правоохранители изъяли 25 бутылок со спиртным.

Позже полиция обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ за производство или оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии. В ходе разбирательства бизнесмен признал факт нарушения, однако посчитал, что его действия следует квалифицировать по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ как нарушение лицензионных требований.

Тем не менее, суд признал правоту полицейских и назначил владельцу кальянной наказание за продажу алкоголя без лицензии в виде штрафа в 250 000 рублей. Бизнесмен попробовал обжаловать это решение в апелляционной инстанции, однако оно было оставлено в силе, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что за продажу алкоголя в этой кальянной также оштрафовали бармена, который продал двум посетительницам коктейль, приготовленный из крепкого ромового напитка и колы, стоимостью 300 рублей.