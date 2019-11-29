В Вологде бармена оштрафовали на 15 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии

В Вологде суд оштрафовал бармена одной из кальянных города за продажу алкогольного коктейля без лицензии.

В материалах дела говорится, что 15 октября, мужчина, являясь барменом и чайным мастером в кальянной «White Owl», продал двум посетительницам коктейль, приготовленный из крепкого ромового напитка и колы, стоимостью 300 рублей.

В ходе проверки по административному делу, бармен объяснил, что ранее работодатель запретил ему продавать и готовить алкогольные коктейли, поскольку у заведения отсутствовала лицензия на реализацию алкогольной продукции.

«Однако, не спросив у него разрешения и имея намерения получить дополнительный доход, на просьбу двух посетительниц изготовил из принадлежащего ему ромового напитка коктейль и продал его», — пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил вологжанину минимальное наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.