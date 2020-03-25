В Череповце 10-летний мальчик провалился под лед и погиб

24 марта в Череповце ребенок провалился под лед и погиб. Трагедия произошла на реке Ягорбе в районе моста по Северному шоссе около 17 часов.

— Ребёнок был извлечён из воды спасателями Череповца. К сожалению, мальчика спасти не удалось, он умер в карете скорой помощи, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Ранее NewsVo сообщал, что семилетний мальчик провалился под лед на реке Вологде вечером 15 марта. Без присмотра взрослых у воды оказались трое детей: десятилетняя девочка, а также ее четырехлетний и семилетний братья. Старший мальчик решил проверить лед и провалился, его тут же унесло по течению, сестра попыталась его спасти, но безуспешно и также провалилась в воду. Девочку спасли очевидцы, она была доставлена в больницу с обморожением рук, поиски мальчика идут больше недели.